Карагандинский полицейский дважды вошел в огонь, чтобы спасти четверых детей

Квартира была полностью окутана дымом.

Карагандинский участковый инспектор во время несения службы спас четверых детей из горящей квартиры. Ему пришлось дважды войти в горящее помещение, чтобы вынести детей. Даурен Алтаев рассказал корреспонденту МИА «Казинформ», о том случае, когда у него не было времени раздумывать, а нужно было спасать маленьких детей.

«Я родился в 1976 году в селе Алгабас Абралинского района Восточно-Казахстанской области. В 1993 году приехал поступать в Карагандинский индустриальный педагогический техникум. После армии с 1996 года работаю в правоохранительных органах. Заочно окончил Карагандинскую высшую школу по специальности «юрист» в 2005 году, получив звание офицера».

По словам нашего героя, он с детства очень любил форму и даже пришивал к пальто самодельные погоны.

«Я к своей профессии пришел осознанно. Всегда мечтал стать полицейским и помогать окружающим. В нашей работе есть много хорошего. Я считаю, что мы в ответе за жизнь людей нашего региона, нашей страны», - говорит Даурен.

Участковый инспектор Ново-Майкудукского отдела полиции Караганды прибыл по вызову на место пожара. Услышав от соседей, что в доме остались дети, он, не раздумывая, бросился в огонь. Чтобы вынести всех четверых малышей, полицейскому пришлось дважды входить в горящее жилище.

«Каждый день мы сталкиваемся с разными ситуациями. Но этот случай запомнился надолго. На то время я не думал ни о чем. Ведь у самого дети, и я не смог просто стоять и ждать пожарную службу. Время шло, а дети там плакали и задыхались», - говорит Д. Алтаев.

В горящей квартире на пятом этаже оставались дети. Участковый инспектор чтобы вынести всех четверых малышей, полицейскому пришлось дважды входить в горящее жилище.

«Квартира была полностью окутана дымом. Я глаза не мог открыть, слезились от дыма, в горле першило. Зайти внутрь у меня получилось не с первого раза. Шел на ощупь, но так как этот участок я обслуживаю давно, ориентировался нормально. Стоять было невозможно, я на корточках пробирался по задымленным и горящим комнатам. Но у меня в голове было одно - я должен был любым способом найти детей. Прошел комнату за комнатой. И тут моя рука нащупала детскую руку. Четверо малышей, без сознания, сжавшись в клубок, лежали. Схватив младших детей на руки, я пошел назад. Но мне нужно было вернуться назад еще за двоими», - вспоминает Даурен.

Как рассказал Даурен, после он не помнит, как дошел до улицы. Передав детей на руки подоспевшим врачам скорой помощи, он пошел дальше на службу.

«Соседи кружились вокруг меня, обнимали, благодарили. Голова сильно кружилась. Я выпил кефир, пришел в себя и дальше пошел работать. И в душе было спокойно за детей», - рассказывает собеседник.

Даурена Алтаева можно смело назвать героем нашего времени. Он обладатель ряда наград областного УВД и городского ОВД - за безупречную службу медалями II и III степени, за отличную службу награжден нагрудным знаком МВД РК в 2006 году. Кроме того, после спасения детей его наградили государственной медалью «Ерлік үшін».

Даурен воспитывает четверых детей. Старший перешел в одиннадцатый класс.

«Старшие сыновья говорят, что тоже станут полицейскими. Но время покажет. Я хотел бы, чтобы они выбрали ту профессию, которой будут преданны. В воспитании детей я стараюсь, чтобы они росли честными и справедливыми. Думаю, это главные качества в человеке».

По словам Даурена Алтаева, с семьей спасенных детей он до сих пор поддерживает связь. Родители не устают благодарить за подаренную малышам вторую жизнь.

«Наша работа и состоит в том, чтобы откликнутся на беду людей первыми и предотвратить худшие последствия. Ведь храбрость не в силе, а в сердце», - отметил собеседник.

Справедливо, что Даурен Алтаев оказался среди лучших - номинантом 100 новых лиц.

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