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Пугачева заявила, что у Вайкуле язык без костей

Примадонна посоветовала Вайкуле молчать после скандала с Крымом.

Фото : Vesti.lv26 августа 2018, 01:25

Алла Пугачева в шутку заявила, что у Лаймы Вайкуле язык без костей, а потому ей следовало бы чаще помалкивать.

Ранее Вайкуле раскритиковали за слова о том, что в Крым на гастроли она не поедет ни за какие деньги, поскольку европейцам это запрещено.

«Покажи язык, — попросила Пугачева Лайму Вайкуле на видео, которое размещено в инстаграме латвийской певицы. — Я так знала. У тебя язык без костей. Тебе надо молчать».

После скандала Вайкуле заявила, что она не хотела никого обижать, и даже пообещала приехать на полуостров, однако только после того, как будут отменены санкции.

Источник: Газета.ру


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