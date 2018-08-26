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На Эльбрусе нашли тело погибшей более 30 лет назад альпинистки

Найден паспорт на имя Елены Константиновны Базыкиной 1951 года рождения.

Фото : © РИА Новости / Денис Абрамов26 августа 2018, 01:53

На Эльбрусе нашли тело женщины, которая погибла из-за схода лавины более 30 лет назад, пишет РИА Новости.

"По предварительным данным, альпинистка погибла при восхождении 31 год назад. Тело эвакуировано", — цитирует телеканал НТВ заявление МЧС Карачаево-Черкесии.

Останки женщины обнаружили на высоте около четырех километров туристы, совершавшие восхождение. Спасателям удалось установить личность погибшей — при ней были документы и билет на авиарейс Москва — Минеральные воды 10 апреля 1987 года.

"Найден паспорт на имя Елены Константиновны Базыкиной 1951 года рождения, уроженки города Новая Ладога Ленинградской области", — говорится в сообщении МЧС.

В 1987 году при сходе лавины на Эльбрусе пропала группа альпинистов из семи человек, их тела в то время найти не удалось.


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