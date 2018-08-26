Подведены итоги дня на Азиаде

После 25 августа в копилке сборной Казахстана 38 медалей. Из них четыре золотые, семь серебряных и 27 бронзовые. В медальном зачете мы на 11 строчке.

Копилка сборной Казахстана пополнилась четырьмя медалями на Азиаде-2018, одна из которых - золотая. Olympic.kz подвел итоги завершившегося соревновательного дня. В кратком обзоре собраны важные события и цифры.

На свежую голову после вчерашнего триумфа в плавательной эстафете Дмитрий Баландин подробно рассказал обо всех горячих темах. В большом интервью он прокомментировал провальную подготовку к Азиаде из-за двух травм, оценил значимость медали в эстафете для Казахстана, а также немного поговорил о нынешней команде по плаванию.

Исторически важное событие произошло в скалолазании. Впервые казахстанские спортсмены пробились в финал Азиатских игр. К слову, этот вид спорта также впервые находится в соревновательной программе «желтой Олимпиады». В многоборье успешно себя проявили Асель Марленова и Ришат Хайбуллин. Завтра им предстоит сразиться в финале.

Еще одно историческое событие случилось в джиу-джитсу. Впервые казахстанский джитсер завоевал золотую награду на Азиатских играх в этом виде программы. Это удалось Дархану Нортаеву. Он стал лучшим в весовой категории до 62 килограммов.

На счету команды по джиу-джитсу сегодня также еще одна медаль. Бронзовую награду завоевал Ризат Макашев в весовой категории до 94 килограммов.

Сегодня начались мужские соревнования по водному поло на Азиатских играх. Казахстанская мужская команда ожидаемо выиграла первый матч против Южной Кореи со счетом 16:9.

В пляжном волейболе рвутся к медалям Татьяна Машкова и Ирина Цимбалова. Сегодня он вышли в полуфинал, который состоится уже завтра. В роли соперников выступит команда Японии.

Тем временем, домой вернулся пловец Адильбек Мусин. В столичном аэропорте его встретили близкие, друзья и болельщики.

Открыли счет своим медалям казахстанские легкоатлеты. Первую награду в этом виде спорта на текущей Азиаде завоевал Иван Иванов. Он стал третьим в толкании ядра.

По-прежнему в таблице лидирует Китай — 153 медали (72 золотых). Следом идет Япония — 109 медалей (34 золотых). Южная Корея на третьем месте — 84 медали (25 золотых).

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