В "Единой России" прокомментировали находку 2 тонн кокаина с партийным логотипом

Злоумышленники самовольно использовали логотип "Единой России" для маскировки при транспортировке наркотиков.

В "Единой России" прокомментировали новость о задержании в Бельгии двух тонн кокаина с партийным логотипом, сообщает zakon.kz.

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко на своей странице в Facebook рассказал, как восприняли новость члены партии.

Он отметил, что злоумышленники самовольно использовали логотип "Единой России" для маскировки при транспортировке наркотиков из Бразилии в Бельгию.

"А может быть, и просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае, день задался, было, над чем посмеяться", – написал Евгений Ревенко.

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