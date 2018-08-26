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В "Единой России" прокомментировали находку 2 тонн кокаина с партийным логотипом

Злоумышленники самовольно использовали логотип "Единой России" для маскировки при транспортировке наркотиков.

Фото : rtvi.com26 августа 2018, 06:38

В "Единой России" прокомментировали новость о задержании в Бельгии двух тонн кокаина с партийным логотипом, сообщает zakon.kz.

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко на своей странице в Facebook рассказал, как восприняли новость члены партии.

Он отметил, что злоумышленники самовольно использовали логотип "Единой России" для маскировки при транспортировке наркотиков из Бразилии в Бельгию.

"А может быть, и просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае, день задался, было, над чем посмеяться", – написал Евгений Ревенко.


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