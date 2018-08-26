BMW перевернулся в результате ДТП в Алматы

На ночных алматинских улицах столкнулись две легенды. BMW е34 и Mercedes w124.

Столкновение произошло на пересечении улиц Кабанбай батыра – Зенкова, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Mercedes двигался по улице Кабанбай батыра в восточном направлении. По улице Зенкова в южном направлении поднимался BMW.

По предварительной версии, водитель BMW проигнорировал знак «Уступи дорогу» и выехал на перекресток, где его в бок ударил Mercedes.

От удара BMW отлетел на обочину и перевернулся.

Проезжавшие мимо водители помогли людям выбраться из автомобиля и поставить его на колеса.

В результате ДТП пострадали пять человек. Подъехавшие медики констатировали сотрясение мозга у девушки-водителя Mercedes и перелом руки у ее мужа, сидевшего на пассажирском сиденье.

У водителя и двух пассажиров BMW зафиксированы многочисленные ушибы. От госпитализации они отказались.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

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