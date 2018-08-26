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Непобежденный казахстанец выиграл в США первый бой с промоутерами Ломаченко

Бой завершился победой Рахманкулова единогласным решением судей.

Фото : Казинформ26 августа 2018, 07:14

Казахстанский боксер Сагадат Рахманкулов (2-0, 1 КО) провел третий бой в профессиональной карьере, сообщает Sports.kz.

Он выступил в рамках вечера бокса Раймундо Бельтран — Хосе Педраса в Глендейле (штат Аризона, США). Его соперником был 22-летний американец Кристиан Агирре (7-2, 3 КО). Бой завершился победой Рахманкулова единогласным решением судей. Таким образом, Сагадат одержал третью победу в профи, а Агирре потерпел третье поражение.

Напомним, недавно Рахманкулов подписал контракт с одной из крупнейших промоутерских компаний в боксе Top Rank Promotions. До боя с Агирре Сагадат победил техническим нокаутом в пятом раунде американца Ноэля Эскеду (8-6-2, 6 КО), а затем решением большинства выиграл у колумбийского боксера Джона Санчеса Леона (3-1-1, 2 КО).


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