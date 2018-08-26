Нигерийцы съели змею, которая съела их козу

Иероглифовые питоны вырастают до шести метров в длину и весят до 100 килограммов.

Жители нигерийского города Оджо, штат Лагос, убили и съели питона, который проглотил козу. Об этом сообщает издание Naija News.

Змея, живущая в соседнем болоте, поймала животное, которое паслось возле жилых построек. Она успела проглотить свою добычу до того, как ее нашли люди. После столь плотного обеда пресмыкающееся не смогло уползти, и его заметил один из жильцов.

Он поднял тревогу, и вокруг собрались соседи.

«Змея была небольшой по сравнению с некоторыми, которых тут убивали раньше», — рассказал изданию один из очевидцев. «Слава богу, что она проглотила не ребенка», — заметил другой.

Люди убили питона и достали из его брюха проглоченную козу. После этого они приготовили и съели пресмыкающееся.

В Нигерии водятся иероглифовые питоны, которые входят в четверку крупнейших змей в мире. Они вырастают до шести метров в длину и весят до 100 килограммов. Известны случаи, когда они поедали импал весом до 58 килограммов, бородавочников, молодых нильских крокодилов длиной до 1,5 метра и даже леопардов.

24 августа сообщалось, что в Гане фермер убил гигантского питона, который напал на маленькую девочку и попытался ее съесть.

Источник: Lenta.ru

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