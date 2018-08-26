В каких видах спорта выступят казахстанцы 26 августа на Азиаде

Старт соревнований указан по времени Астаны.

Olympic.kz представляет анонс дня с расписанием событий и выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2018.

Сегодня, 26 августа, казахстанские спортсмены продолжат борьбу за медали Азиады. В частности состоятся очередные финалы в легкой атлетике. Кроме того, в женском пляжном волейболе пройдет полуфинал. Двое казахстанцев выступят в финале в скалолазании.

Старт соревнований указан по времени Астаны.

Вид спорта: Гольф. Командные, индивидуальные соревнования. Финальный раунд. Мужчины, женщины

Кто: Д. Толеубаев, А. Кожаберген, А. Мухамеджанов, Ш. Сугур, А. Агаева, Р. Джумагулова

Начало: В 05.00

Вид спорта: Легкая атлетика. Марафон. Финал. Женщины

Кто: Г. Жанатбек

Начало: В 05.00

Вид спорта: Стрельба из лука (компаунд). Командные соревнования. Мужчины, женщины

Кто: Н. Дудараева, В. Лян, Д. Макарчук, А. Жексембинова, С. Христич, П. Фишер, А. Карабаев, К. Солодовников

Начало: Начало — в 09.00

Вид спорта. Скалолазание. Многоборье. Финал. Мужчины, женщины

Кто: А. Марленова, Р. Хайбулин

Начало: В 07.00 и 14:00

Вид спорта: Пляжный волейбол. Полуфинал. Женщины

Кто: Т. Машкова, И. Цимбалова

Начало: В 08.00

Вид спорта. Стендовая стрельба. Скит. Мужчины, женщины

Кто: В. Мухамедиев, А. Ещенко, О. Панарина, А. Орынбай

Начало: В 08.00.

Вид спорта: Карате. Мужчины, женщины

Кто: С. Захарова (55 кг), Д. Асадилов (60 кг), Д. Амирали (67 кг), М. Утельбаева (61 кг)

Начало: В 08.00

Вид спорта: Джиу-джитсу. Мужчины, 77 кг и 85 кг

Кто: Р. Исраилов, О. Нуртаканов, А. Гаврилюк, У. Цуцоев

Начало: В 09.00

Вид спорта: Баскетбол (5х5). Четвертьфинал. Женщины

Кто: Казахстан - Япония

Начало: В 15.00

Вид спорта: Легкая атлетика. Квалификация, финалы. Мужчины, женщины

Кто: А. Ахметова, М. Ишангулиева (400 м с/б - обе, квалификация), Д.. Коблов (400 м с/б, квалификация), О. Сафронова, В. Зябкина (обе - 100 м, полуфинал), Э. Михина (400 м, финал), М. Литвин (400 м, финал), А. Виноградова (100 м с/б)

Начало: С 09.30 и 17.30

Вид спорта: Парусный спорт. Мужчины, женщины

Кто: Р. Джангазов, К. Джангазова, Б. Кубаев, Е. Югай

Начало: В 11.00

Вид спорта: Бокс. Мужчины, женщины. 1/8 финала

Кто: С. Тольтаев (60 кг), А. Шымбергенов (69 кг), А. Махметов (52 кг), Н. Кызайбай (51 кг)

Начало: В 14.30

Вид спорта: Хоккей на траве. Мужчины

Кто: Казахстан — Оман

Начало: В 13.00

Вид спорта: Баскетбол (3х3). Четвертьфинал. Мужчины

Кто: Казахстан — Южная Корея

Начало: В 15.10

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