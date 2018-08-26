Французский боксёр помешал буйному пассажиру захватить самолёт

По прилёту боксёр удостоился оваций от пассажиров и экипажа, а нарушителя передали полиции.

Двукратный чемпион Франции по боксу — спортсмен марокканского происхождения Тарик Сахибеддин — помог предотвратить захват самолёта. Инцидент произошёл на борту лайнера, следовавшего из Мюнхена в Париж, о нём в "Фейсбуке" рассказал журналист Арно Ромеро, сообщает Life.ru.

Когда один из пассажиров начал агрессивно себя вести и попытался попасть в кабину пилотов, чтобы заставить их изменить курс, Сахибеддин повалил буйного мужчину и связал его.

По прилёту боксёр удостоился оваций от пассажиров и экипажа, а нарушителя передали полиции.

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