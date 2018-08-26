Питбуль спас 11-летнюю хозяйку от педофила

Собака прогрызла намордник и набросилось на нападавшего.

В Ленинградской области произошла чудесная история спасения маленькой девочки. 11-летняя школьница могла бы стать жертвой преступника, если бы не ее собака, сообщает портал Невские новости.

Как сообщил порталу источник в правоохранительных органах, в полицию Ленобласти обратилась жительница города Сясьстрой. Она рассказала, что в минувшую среду во время прогулки с собакой на ее несовершеннолетнюю дочь напал неизвестный мужчина.

По словам заявительницы, преступник схватил школьницу за ноги и потащил в лесополосу, избивая при этом девочку палкой. Инцидент произошел около трех часов дня, когда вокруг не было ни единой души.

На помощь ребенку пришла ее верная собака смешанной с питбультерьером породы. Увидев, что ее хозяйку волочет в лес неизвестный злоумышленник, животное прогрызло намордник и набросилось на мужчину. В результате преступник отпустил девочку и скрылся.

Приметы злоумышленника: худощавое телосложение, черная борода и татуировка на правой щеке. В момент нападения был одет в черную куртку и черные брюки.

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