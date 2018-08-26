Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Питбуль спас 11-летнюю хозяйку от педофила

Собака прогрызла намордник и набросилось на нападавшего.

Фото : ren.tv26 августа 2018, 09:45

В Ленинградской области произошла чудесная история спасения маленькой девочки. 11-летняя школьница могла бы стать жертвой преступника, если бы не ее собака, сообщает портал Невские новости.

Как сообщил порталу источник в правоохранительных органах, в полицию Ленобласти обратилась жительница города Сясьстрой. Она рассказала, что в минувшую среду во время прогулки с собакой на ее несовершеннолетнюю дочь напал неизвестный мужчина.

По словам заявительницы, преступник схватил школьницу за ноги и потащил в лесополосу, избивая при этом девочку палкой. Инцидент произошел около трех часов дня, когда вокруг не было ни единой души.

На помощь ребенку пришла ее верная собака смешанной с питбультерьером породы. Увидев, что ее хозяйку волочет в лес неизвестный злоумышленник, животное прогрызло намордник и набросилось на мужчину. В результате преступник отпустил девочку и скрылся.

Приметы злоумышленника: худощавое телосложение, черная борода и татуировка на правой щеке. В момент нападения был одет в черную куртку и черные брюки.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты