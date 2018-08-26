Макет корабля «Буран» появился в музее космоса в Астане

Ранее здесь были установлены макеты ракет-носителей "Союз", "Протон", "Зенит".

В Астане музейная экспозиция под открытым небом пополнилась макетом космического корабля "Буран", передаёт корреспондент Bnews.kz.

Отметим, что музейная экспозиция под открытым небом расположена на левобережье столицы, на площади 1,4 га. Ранее здесь были установлены макеты ракет-носителей "Союз", "Протон", "Зенит" в натуральную величину, благоустроена территория вокруг экспозиции. Также установлены специальные информационные стенды, где размещена вся информация о ракетах: техническая характеристика, история создания и эксплуатации.

Напомним, что "Буран" – многоразовый орбитальный корабль советской многоразовой транспортной космической системы, созданный в рамках программы «Энергия-Буран». Создание МКС "Энергия-Буран" было самой масштабной и трудоемкой программой в истории советской космонавтики. В течение 18 лет над МКС непосредственно работало более миллиона человек в 1286 предприятиях и организациях 86 министерств и ведомств, были задействованы крупнейшие научные и производственные центры страны. Для посадки космоплана «Бурана» был специально построен аэродром «Юбилейный» на космодроме «Байконур» с усиленной взлетно-посадочной полосой.

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