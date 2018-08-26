Появилось видео, где сотрудники полиции Мангистау нарушают ПДД

К нарушителю будут применены меры дисциплинарного характера.

Полиция Мангистау обещала наказать сотрудника после того, как в Сети появилось видео, где полицейские нарушают ПДД, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

К нарушителю будут применены меры дисциплинарного характера. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

В отношении сотрудника полиции, который выехал на встречную полосу, была проведена служебная проверка.

- Составлен протокол по части 1 статьи 601 КоАП РК. К нему будут приняты меры дисциплинарного характера, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее пользователь Lada.kz прислал видеоролик, на котором видно, как патрульная машина выехала на встречную полосу перед железнодорожным переездом.

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