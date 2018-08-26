Лох-несское чудовище вновь попало в объектив

Канадская туристка утверждает, что видела Несси.

Туристка из Канады Линн Лок сфотографировала нечто, похожее на Лох-Несское чудовище, сообщает РИА Новости.

Женщина, работающая секретарем в школе, отдыхала с мужем и дочерью в Глазго, на несколько дней они отправились в горы.

На озере Лох-Несс Линн Лок примерно в 45 метрах от берега возле замка Уркхарт, где чаще всего наблюдали Несси, Лок заметила нечто, двигавшееся под водой.

"Когда мы были в замке, я заметила, что нечто движется в воде, пуская пузыри. Оно пару раз уходило под воду и снова появлялось, — рассказала туристка. — Конечно, я слышала историю Несси, поэтому сделала несколько снимков".

Отчет Линн Лок оказался седьмым за этот год и был принят Официальным реестром регистрации наблюдений Лох-Несского чудовища.

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