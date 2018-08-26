Казахстанец разгромил российского боксера на МЧМ-2018

Махмуд Сабырхан одержал разгромную победу над вице-чемпионом Европы среди юниоров.

Казахстанцы продолжают свои выступления на молодежном чемпионате мира-2018 в Будапеште (Венгрия), передает Sports.kz.

Один из отечественных представителей на МЧМ-2018 Махмуд Сабырхан в весовой категории до 49 килограммов на стадии 1/4 финала одержал разгромную победу над российским боксером Дмитрием Батяем, который в этом году становился вице-чемпионом Европы среди юниоров. Счет по итогам трех раундов — 5:0.

На предыдущей стадии мирового первества Сабырхан не оставил шансов алжирцу Фарису Джабаллаху, отправив его трижды в нокдаун по ходу заключительного раунда.

В полуфинале Махмуду будет противостоять пуэрториканец Пол Ривера Писарро.

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