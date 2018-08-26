15 фото, после которых хочется протереть глаза и взглянуть на них еще раз

Игра форм, света и воображения иногда делает из обычной фотографии настоящий шедевр. Ожившие динозавры, левитирующие стаканы и длиннокот, которого невозможно развидеть, даже если знаешь, в чем секрет — посмотрите сами. А потом посмотрите еще раз.

AdMe.ru собрал снимки, производящие на зрителей эффект, которого не ожидали даже сами их авторы.

Этот длиннокот на самом деле состоит из двух котят, спящих в зоомагазине

Из-за освещения кажется, будто стакан висит в воздухе

Какая интересная прическа. Ан нет

Динозавр, кажется, проголодался

Голубь создал свой автопортрет

В городе замечен огромный кот

Ракурс превратил пса в тираннозавра

«Тень моего кота Тимми выглядит как гигантская крыса»

Это кресло устало и присело отдохнуть

Кажется, что лежащая лошадь парит в воздухе

Ухо моей собаки выглядит как ее мини-версия

Из-за отражения в стекле колонна кажется прозрачной

В моем саду вырос огурец, похожий на гусенка

Это облако похоже на воющего волка

Клубничка ставит вам лайк

Бонус: нет, вам не показалось. Это белый медведь на свадьбе

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