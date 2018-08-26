Больше сорока безопасных урн испортили вандалы в Актау

Всего с апреля прошлого года по Актау было установлено 480 экологически безопасных урн.

Фото : inaktau.kz

Об этом сообщила пресс-секретарь ТОО "Кала жолдары" Айгерим Ходжаева, передает ИнАктау. Всего с апреля прошлого года, говорит Айгерим Ходжаева, по Актау было установлено 480 экологически безопасных урн оранжевого цвета. Почти пятьдесят из них были сломаны вандалами. Ранее на новом туристическом объекте "Скальная тропа" рабочими были установлены 20 оранжевых урн. Урны немецкого производства изготовлены из безопасного материала и подлежат переработке.

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