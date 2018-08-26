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NASA опубликовало снимок "небесного глаза"

Туманность находится на расстоянии около 4900 световых лет от Земли.

Фото : Flickr26 августа 2018, 13:47

Подобные явления достаточно недолговечны по стандартам астрономии — всего несколько десятков тысяч лет, сообщает Life.ru.

NASA опубликовало снимок планетарной туманности NGC 3918, который был сделан с помощью одной из камер телескопа "Хаббл". Облако красочного газа в созвездии Центавра издали напоминает форму "глаза".

Туманность находится на расстоянии около 4900 световых лет от Земли. Отмечается, что такие туманности, как NGC 3918, достаточно недолговечны по стандартам астрономических явлений — всего несколько десятков тысяч лет.


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