NASA опубликовало снимок "небесного глаза"
Туманность находится на расстоянии около 4900 световых лет от Земли.
Подобные явления достаточно недолговечны по стандартам астрономии — всего несколько десятков тысяч лет, сообщает Life.ru.
NASA опубликовало снимок планетарной туманности NGC 3918, который был сделан с помощью одной из камер телескопа "Хаббл". Облако красочного газа в созвездии Центавра издали напоминает форму "глаза".
Туманность находится на расстоянии около 4900 световых лет от Земли. Отмечается, что такие туманности, как NGC 3918, достаточно недолговечны по стандартам астрономических явлений — всего несколько десятков тысяч лет.
I spy with my little eye … a celestial eye? ???? About 4,900 light-years from Earth, our @NASAHubble Space Telescope spotted this cloud of colorful gas with a distinctive eye-like shape. Take a closer look: https://t.co/F55HWDzr6g pic.twitter.com/v2k8ErJQ5G— NASA (@NASA) 25 августа 2018 г.
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