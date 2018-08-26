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В Бельгии застрелен полицейский, остановивший автомобиль для проверки

Расстреляв полицейского, преступники скрылись

Фото : reactor26 августа 2018, 14:26

Офицер дорожной полиции застрелен в ночь на воскресенье в бельгийском городе Спа при проверке документов у водителя легкового автомобиля, сообщает РИА Новости.

"Да, мы подтверждаем сообщения СМИ, но не даем комментариев", — сказали РИА Новости в городском секретариате.

Согласно сообщениям местных СМИ, инцидент произошел около двух часов ночи. Выстрелы в офицера полиции были произведены из автомобиля, который он его напарник остановили для проверки документов на одной из центральных улиц города. В транспортном средстве, помимо водителя, находились еще два пассажира. Расстреляв полицейского, преступники скрылись. Напарник смертельно раненного офицера вызвал вертолет для его доставки в госпиталь, однако спасти полицейского не удалось.

Соболезнования семье и родным 38-летнего погибшего полицейского выразил в Twitter глава МВД Бельгии.


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