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Глава Twitter даст показания в Конгрессе США

Комитет намерен задавать трудные вопросы о том, как Twitter контролирует и управляет контентом.

Фото : cdt.ch26 августа 2018, 15:18

Глава Twitter Джек Дорси 5 сентября даст показания перед комитетом сената США по энергетике и торговле, сообщает РИА Новости.

"Подтверждено: руководитель Twitter Джек Дорси даст показания перед комитетом в среду 5 сентября по алгоритмам компании и мониторингу контента", — сообщил комитет в заявлении.

В заявлении отмечается, что "комитет намерен задавать трудные вопросы о том, как Twitter контролирует и управляет контентом".

"Мы ждем, что Дорси будет откровенен и честен", — добавляется в заявлении.

Ранее глава комитета по разведке сената США Ричард Берр заявил в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, что в первую неделю сентября ожидаются встречи комитета с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и главой Twitter Джеком Дорси.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".


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