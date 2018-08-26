Автобус городского маршрута проехал по запрещенной полосе в Алматы

Видео опубликовано в соцсетях.

В Сети появилось видео, на котором автобус городского маршрута 126 на высокой скорости движется по алматинской улице, сообщает zakon.kz.

Видео опубликовано в Instagram, на странице filipov_al

На видео запечатлена улица Толе би. Участок между улицами Желтоксан и проспектом Абылай хана.

Но недоумение вызывает не то, что это улица Толе би. А то, что автобус движется по «запрещенной полосе».

Номер автобуса хорошо виден на видео. Его автор утверждает, что оно снято 25 августа текущего года.

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