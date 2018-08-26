Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Автобус городского маршрута проехал по запрещенной полосе в Алматы

Видео опубликовано в соцсетях.

Фото : YouTube26 августа 2018, 15:51

В Сети появилось видео, на котором автобус городского маршрута 126 на высокой скорости движется по алматинской улице, сообщает zakon.kz.

Видео опубликовано в Instagram, на странице filipov_al

На видео запечатлена улица Толе би. Участок между улицами Желтоксан и проспектом Абылай хана.

Но недоумение вызывает не то, что это улица Толе би. А то, что автобус движется по «запрещенной полосе».

Номер автобуса хорошо виден на видео. Его автор утверждает, что оно снято 25 августа текущего года.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты