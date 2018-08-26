Автобус городского маршрута проехал по запрещенной полосе в Алматы
Видео опубликовано в соцсетях.
Фото : YouTube26 августа 2018, 15:51
В Сети появилось видео, на котором автобус городского маршрута 126 на высокой скорости движется по алматинской улице, сообщает zakon.kz.
Видео опубликовано в Instagram, на странице filipov_al
На видео запечатлена улица Толе би. Участок между улицами Желтоксан и проспектом Абылай хана.
Но недоумение вызывает не то, что это улица Толе би. А то, что автобус движется по «запрещенной полосе».
Номер автобуса хорошо виден на видео. Его автор утверждает, что оно снято 25 августа текущего года.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4934352-47fe886a21e7fd9a49f6bc7b2dfc4c84
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...