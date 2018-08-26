Неизвестные снесли могильную плиту криминального авторитета на детской площадке

Авторитет был похоронен в 1994 году.

Неизвестные снесли могильную плиту, установленную на детской площадке в Самаре, сообщил РИА Новости экс-депутат Госдумы, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

О том, что на детской площадке, расположенной на улице Ново-Садовой, 21 в Октябрьском районе Самары, находится могильная плита, написала в пятницу в Twitter жительница города. По ее словам, гранитный памятник установлен на месте убийства в 1994 году криминального авторитета по кличке Беркут.

С просьбой разобраться в ситуации самарцы через соцсети обратились к Хинштейну, а также областным и городским властям. В тот же день в администрации города пообещали снести памятник. Хинштейн отмечал ранее, что могильную плиту демонтируют в понедельник.

"Наследники "Беркута" не стали дожидаться понедельника… Бандитский памятник был демонтирован с детской площадки… и вывезен неизвестными лицами", — написал Хинштейн в своем аккаунте в Twitter.

В администрации Самары сообщили, что "слышали о сносе" могильной плиты, но кто это сделал, неизвестно.

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