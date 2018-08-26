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"Барыс" проиграл новой команде Доуса всухую

Астанчане потерпели второе поражение подряд на предсезонном турнире.

Фото : ХК "Автомобилист"26 августа 2018, 16:33

Астанинский "Барыс" потерпел поражение от екатеринбургского "Автомобилиста" во втором матче предсезонного турнира Кубок Республики Башкортостан, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в Уфе, закончилась со счетом 2:0 в пользу "Автоболилиста". У победителей отличились Вячеслав Литовченко (1-я минута) и Степан Хрипунов (52-я).

В составе екатеринбургского клуба играл Найджел Доус, который перешел в "Автомобилист" в начале мая после семи лет в "Барысе". 33-летний форвард результативными действиями в игре не отметился.

"Барыс" играл в следующем составе:

Кудрявцев (Карлссон);

Орехов - Диц, Петерссон - Валк - Михайлис;

Даллмэн - Блэкер, Фрэттин - Кормье - Старченко;

Полохов - Липин, Гренц - Шевченко - Гурков;

Семенов - Маклюков, Петухов - Сагадеев - Асетов.

Для "Барыса" это поражение стало вторым подряд на турнире. В первой игре астанинский клуб со счетом 2:5 уступил "Нефтехимику", который возглавляет бывший тренер "Барыса" Андрей Назаров.

Следующий матч на турнире "Барыс" проведет 28 августа против уфимского клуба "Салават Юлаев".


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