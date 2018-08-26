"Барыс" проиграл новой команде Доуса всухую

Астанчане потерпели второе поражение подряд на предсезонном турнире.

Астанинский "Барыс" потерпел поражение от екатеринбургского "Автомобилиста" во втором матче предсезонного турнира Кубок Республики Башкортостан, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в Уфе, закончилась со счетом 2:0 в пользу "Автоболилиста". У победителей отличились Вячеслав Литовченко (1-я минута) и Степан Хрипунов (52-я).

В составе екатеринбургского клуба играл Найджел Доус, который перешел в "Автомобилист" в начале мая после семи лет в "Барысе". 33-летний форвард результативными действиями в игре не отметился.

"Барыс" играл в следующем составе:

Кудрявцев (Карлссон);

Орехов - Диц, Петерссон - Валк - Михайлис;

Даллмэн - Блэкер, Фрэттин - Кормье - Старченко;

Полохов - Липин, Гренц - Шевченко - Гурков;

Семенов - Маклюков, Петухов - Сагадеев - Асетов.

Для "Барыса" это поражение стало вторым подряд на турнире. В первой игре астанинский клуб со счетом 2:5 уступил "Нефтехимику", который возглавляет бывший тренер "Барыса" Андрей Назаров.

Следующий матч на турнире "Барыс" проведет 28 августа против уфимского клуба "Салават Юлаев".

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