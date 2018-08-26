Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Как "казахский Месси" вернулся на поле после травмы

Еркебулан Сейдахмет пропустил несколько месяцев.

Фото : КФФ26 августа 2018, 16:54

Нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет впервые провел матч после травмы, передает корреспондент Vesti.kz.

23 августа Сейдахмет вышел в стартовом составе дубля российской "Уфы" на домашний матч с "Зенитом". Игра завершилась со счетом 0:5 в пользу питерцев.

В прошедшем матче Сейдахмет получил желтую карточку за симуляцию и попал в штангу. Казахстанец неоднократно прорывался к воротам соперника и часто собирал на себе фолы. Также Сейдахмет исполнял штрафные своей команды.

Напомним, 18-летний Сейдахмет перешел в "Уфу" в феврале, подписав долгосрочный контракт. Казахстанец провел две игры, но в апреле получил травму, из-за которой в предсезонке тренировался индивидуально и пропустил старт нового сезона.

В августе "Уфа" включила Сейдахмета в заявку клуба на российскую премьер-лигу и Лигу Европы.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты