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Неудачный суицид на вокзале в Кокшетау прокомментировали в МВД

Самоубийцу-неудачника оштрафовали.

Фото : kokshetau.online26 августа 2018, 17:12

В МВД РК прокомментировали видео, снятое на вокзале в Кокшетау, на котором мужчина без рубашки угрожает перерезать себе вены в случае, если полицейские к нему приблизятся, сообщает Zakon.kz.

По словам официального представителя МВД Казахстана Алмаса Садубаева, события разворачивались 21 августа в холле железнодорожного вокзала города Кокшетау.

"Ранее судимое лицо без определенного места жительства в состоянии алкогольного опьянения поджег на себе футболку и сразу же потушил ее, после чего лезвием бритвы нанес себе резаные раны на запястье руки. Ему оказана медицинская помощь без госпитализации. Кроме того, нарушитель общественного порядка привлечен к административной ответственности", - отметили в МВД РК.


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