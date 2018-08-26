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Число пострадавших при землетрясении в Иране достигло 310 человек

Ранее сообщалось о 243 раненых и трех погибших.

Фото : © РИА Новости / Антон Быстров26 августа 2018, 17:18

Число пострадавших во время землетрясения на западе Ирана увеличилось до 310, три человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось о 243 раненых и трех погибших.

Восемь деревень провинции Керманшах остались без электричества. Во многих частях провинции возникли перебои с работой водопровода.

Президент страны Хасан Роухани в телефонном разговоре с главой МВД и губернатором провинции Керманшах призвал оказать немедленную помощь пострадавшим от землетрясения, учредить для них центры помощи, а также призвал к скорейшему урегулированию ситуации в регионе.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Ирана в ночь на воскресенье. Эпицентр находился в 31 километре к западу от города Джаванруд в провинции Керманшах. Очаг залегал на глубине 8,3 километра. Землетрясение также почувствовали жители Багдада, провинций Киркук, Сулеймания, Дияла и Дахук, города Эрбиль и других районов страны.


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