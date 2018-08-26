Сборная Казахстана по футзалу уступила в финале чемпионата мира

В финальном матче студенческого первенства казахстанские футболисты уступили со счетом 2:4.

Мужская сборная Казахстана уступила в финале студенческого чемпионата мира по футзалу, сообщает Zakon.kz.

Финальный матч завершился со счетом 4:2 в пользу российских спортсменов-студентов. Голами отличились Антон Соколов и Янар Асадов, Агедиль Мадияров, Асылжан Алин, дубль оформил Сергей Орлов.

В матче за третье место команда Украины обыграла Португалию со счетом 2:0.

В женском первенстве победу одержала студенческая сборная России, которая в финале со счетом 2:0 обыграла команду Украины.

Женская сборная Казахстана на этом чемпионате заняла восьмое место.

«Сегодня для нас исторический день, поскольку раньше никогда студенческая команда Казахстана по футзалу не добивалась такого успеха. Эта победа ковалась не один год, этому предшествовали успешные выступления нашей национальной сборной, футзального клуба «Кайрат», - сказал президент Национальной студенческой лиги Дамир Шыныбеков.

Проведение в Алматы спортивного мероприятие мирового уровня не может, не повилять на развитие студенческого спорта. Наличие спортивных сооружений, бесценного опыта проведения турниров и спортивных команд станет залогом блестящего спортивного будущего страны.

Президент FISU Олег Матыцин назвал успешным, прошедший в Алматы чемпиона мира по футзалу среди студентов.

«Нам вдвойне приятно, что город живет, что наследие универсиады радует не только студентов и спортсменов, но и всех жителе города, - отметил он.- Мы рады, что в лице Казахстана, Алматы у ФИСУ есть такой надежный партнер. Выражаю признательность и надеюсь, что это не последние мероприятия среди студентов-спортсменов, которые проходят на гостеприимной земле Казахстана».

Чемпионат мира по футзалу среди студентов прошел в Алматы с 19 по 26 августа. Всего в турнире участие приняли более 500 спортсменов их 17 стран мира, представляющих 25 команд. Впервые в истории мужская сборная команда Казахстана вышла в финал чемпионата мира по футзалу.

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