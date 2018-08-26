Дидар Амиралиев завоевал «серебро» Азиады-2018
В финале весовой категории до 67 килограммов он уступил сопернику из кувейта Али Абдулазизу - 0:4.
Фото : НОК РК, Сали Сабиров26 августа 2018, 18:13
Казахстанский каратист Дидар Амиралиев завоевал серебряную медаль на Азиаде-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В финале весовой категории до 67 килограммов он уступил сопернику из кувейта Али Абдулазизу - 0:4.
В схватке за бронзовую медаль Мадина Утельбаева уступила сопернице из Гонконга Ю Чой - 1:2.
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