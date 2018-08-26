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Дидар Амиралиев завоевал «серебро» Азиады-2018

В финале весовой категории до 67 килограммов он уступил сопернику из кувейта Али Абдулазизу - 0:4.

Фото : НОК РК, Сали Сабиров26 августа 2018, 18:13

Казахстанский каратист Дидар Амиралиев завоевал серебряную медаль на Азиаде-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В финале весовой категории до 67 килограммов он уступил сопернику из кувейта Али Абдулазизу - 0:4.

В схватке за бронзовую медаль Мадина Утельбаева уступила сопернице из Гонконга Ю Чой - 1:2.


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