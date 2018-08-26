Двукратный чемпион мира по биатлону спас человека в аэропорту Астаны

Спортсмен экстренно оказал помощь мужчине, у которого начался приступ эпилепсии

Двукратный чемпион мира среди юниоров и молодежи по биатлону из России Дмитрий Шамаев спас жизнь человеку в аэропорту Астаны, передает Zakon.kz.

По опубликованной в соцсетях информации, в аэропорту Астаны Шамаев оперативно оказал помощь мужчине с приступом эпилепсии до прибытия бригады скорой помощи.

«Радостно за наших спортсменов, что они умеют не только быстро бегать и метко стрелять, но и оперативно оказывать помощь людям в экстренных ситуациях!» - подчеркнули в группе «Школа биатлона Удмуртии».

Дмитрий Шамаев родился в 1995 году в Удмуртской республике. ОН становился призером чемпионата России и два раза был чемпионом мира среди юниоров.

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