Казахстанская легкоатлетка взяла "бронзу" на Азиаде

Казахстан был представлен Элиной Михиной.

Казахстанская легкоатлетка Элина Михина стала бронзовой призеркой Азиады-2018 в беге на 400 метров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В Джакарте состоялся финальный забег на 400 метров у женщин. Казахстан был представлен Элиной Михиной. Ей удалось финишировать на третьем месте, показав 52.63 секунды.

Победу одержала Сальва Насер из Бахрейна. Она пробежала по новому рекорду Азиатских игр - 50.09 секунды.

Второй на финише была Хима Дас из Индии - 50.79.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!