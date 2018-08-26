Казахстанская легкоатлетка взяла "бронзу" на Азиаде
Казахстан был представлен Элиной Михиной.
Фото : НОК РК, Сали Сабиров26 августа 2018, 19:34
Казахстанская легкоатлетка Элина Михина стала бронзовой призеркой Азиады-2018 в беге на 400 метров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В Джакарте состоялся финальный забег на 400 метров у женщин. Казахстан был представлен Элиной Михиной. Ей удалось финишировать на третьем месте, показав 52.63 секунды.
Победу одержала Сальва Насер из Бахрейна. Она пробежала по новому рекорду Азиатских игр - 50.09 секунды.
Второй на финише была Хима Дас из Индии - 50.79.
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