Меркель перепутала Азербайджан и Армению

Меркель решила поделиться с подписчиками в "Инстаграме" панорамой Баку, но по ошибке опубликовала видео Еревана.

В ходе визита в Баку канцлер Германии Ангела Меркель решила поделиться с подписчиками в "Инстаграме" панорамой города, но по ошибке опубликовала видео Еревана. На кадрах видно не только улицы армянской столицы, но и гору Арарат. При этом ролик был подписан "Доброе утро из Азербайджана", пишет Лайф.

Оплошность вскоре была исправлена, но не осталась незамеченной подписчиками главы немецкого правительства. Видео успели сохранить в первоначальном варианте и выложить в Сеть.

Турне Ангелы Меркель по Закавказью началось 23 августа. Канцлер ФРГ уже посетила Грузию, Армению и Азербайджан. При этом во время визита в первую страну политик отправилась в грузинское село Одзиси на границе с Южной Осетией и осмотрела в бинокль российскую военную базу, чем изрядно повеселила пользователей соцсетей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!