Третьи сутки пытаются спасти человека из-под завалов в ВКО

Объём сошедшей массы позволяет сделать предположение о невысоких шансах на жизнь машиниста.

Третьи сутки длится операция по спасению машиниста на Тишинском руднике в ВКО, передает Zakon.kz со ссылкой на «Алтай News».

24 августа на Тишинском руднике Риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО «Казцинк» просела почва, в результате чего произошло разрушение горной выработки. В зоне схода горной массы оказался машинист погрузо-доставочной машины. Незамедлительно началась спасательная операция с привлечением компетентных государственных органов и экстренных служб.

Компания по-прежнему делает все возможное, чтобы добраться до нашего коллеги под завалом с учетом сложностей работы под землей. Деятельность Тишинского рудника по добыче руды приостановлена. Все силы и средства сейчас направлены для решения единственной задачи. Совместно со специалистами произведен анализ места происшествия, план работ предусматривает прежде всего укрепление всей зоны вокруг и над местом схода горной массы. В операции непрерывно задействованы 40 человек и 5 единиц техники.

Объём сошедшей массы позволяет сделать предположение о невысоких шансах на жизнь машиниста, но спасательные группы и все сотрудники компании искренне верят в возможность его спасения, для чего прилагают все усилия.

Обстоятельства и причины инцидента будут определены в дальнейшем в рамках расследования при участии компетентных государственных органов.

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