Том Харди может сняться ещё в двух фильмах о Веноме

Актёр рассказал, что в данный момент вопрос остаётся открытым. В случае успешного проката будет принято решение о съёмках.

Британский актёр Том Харди примет участие в ещё в двух фильмах о Веноме. Об этом он заявил в интервью журналу Total Film Magazine, пишет Лайф.

Актёр рассказал, что решение о съёмках новых фильмов продюсеры примут в случае, если кассовые сборы первой части фильма будут высокими.

— Мы подписали соглашение на три фильма. Но это открытый вопрос. Посмотрим, как отнесутся к этому люди, — заявил Харди.

Фильм "Веном" выйдет в прокат в СНГ 4 октября. Помимо Харди в картине снялись Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон, Дженни Слейт и другие. Режиссёром проекта выступил Рубен Фляйшер.

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