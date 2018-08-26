Том Харди может сняться ещё в двух фильмах о Веноме
Актёр рассказал, что в данный момент вопрос остаётся открытым. В случае успешного проката будет принято решение о съёмках.
Фото : © Flickr/Gage Skidmore26 августа 2018, 21:26
Британский актёр Том Харди примет участие в ещё в двух фильмах о Веноме. Об этом он заявил в интервью журналу Total Film Magazine, пишет Лайф.
Актёр рассказал, что решение о съёмках новых фильмов продюсеры примут в случае, если кассовые сборы первой части фильма будут высокими.
— Мы подписали соглашение на три фильма. Но это открытый вопрос. Посмотрим, как отнесутся к этому люди, — заявил Харди.
Фильм "Веном" выйдет в прокат в СНГ 4 октября. Помимо Харди в картине снялись Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон, Дженни Слейт и другие. Режиссёром проекта выступил Рубен Фляйшер.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4934370-02b4d8a679ee56c69cd4fd1e4e597e68
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...