В Костанайской области 93-летнего пенсионера подозревают в убийстве

Было найдено тело 80-летнего мужчины.

93-летнего жителя Костанайской области подозревают в убийстве 80-летнего односельчанина, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Алау».

В поселке Затобольск Костанайского района 21 августа былообнаружено тело 80-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 93-летний подозреваемый. В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе. Назначены экспертизы.

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