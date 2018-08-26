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КНДР решила освободить задержанного за шпионаж японца

Причиной задержания гражданина Японии, который, предположительно, въехал в КНДР в составе туристической группы, могла стать видеосъемка военных объектов во время посещения северокорейского портового города Нампхо.

Фото : © РИА Новости / Илья Питалев26 августа 2018, 21:54

КНДР приняла решение выслать на родину задержанного за шпионаж японского туриста, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Сигимото Томоюки, который недавно приехал в КНДР в качестве туриста, совершил преступление, нарушив законы республики, и поэтому находился под надзором соответствующих органов и был допрошен… из принципа гуманизма было решено даровать японскому туристу прощение и выслать его из республики", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство Японии ведет переговоры об освобождении задержанного в Северной Корее японца. Причиной задержания гражданина Японии, который, предположительно, въехал в КНДР в составе туристической группы, могла стать видеосъемка военных объектов во время посещения северокорейского портового города Нампхо.

Между двумя странами нет дипломатических отношений, посещение японцами Северной Кореи — факт исключительный.


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