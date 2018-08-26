КНДР решила освободить задержанного за шпионаж японца

Причиной задержания гражданина Японии, который, предположительно, въехал в КНДР в составе туристической группы, могла стать видеосъемка военных объектов во время посещения северокорейского портового города Нампхо.

КНДР приняла решение выслать на родину задержанного за шпионаж японского туриста, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Сигимото Томоюки, который недавно приехал в КНДР в качестве туриста, совершил преступление, нарушив законы республики, и поэтому находился под надзором соответствующих органов и был допрошен… из принципа гуманизма было решено даровать японскому туристу прощение и выслать его из республики", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство Японии ведет переговоры об освобождении задержанного в Северной Корее японца. Причиной задержания гражданина Японии, который, предположительно, въехал в КНДР в составе туристической группы, могла стать видеосъемка военных объектов во время посещения северокорейского портового города Нампхо.

Между двумя странами нет дипломатических отношений, посещение японцами Северной Кореи — факт исключительный.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!