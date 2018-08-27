Во Флориде неизвестный открыл стрельбу по толпе
Погибли не менее четырех человек.
Стрельба произошла в городе Джексонвилл в американском штате Флорида, пишет РИА Новости со ссылкой на твиттер офиса шерифа.
"Стрельба по толпе в Джексонвилл-лэндинг. Держитесь далеко от этого района. Он в настоящее время небезопасен", — говорится в записи.
Новостной портал News4jax сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что в результате происшествия не менее четырех человек погибли, 11 получили ранения.
Офис шерифа позднее рассказал, что речь идет о "многочисленных жертвах".
Подозреваемый погиб на месте преступления. Информации о личности злоумышленника пока нет.
"На данный момент неизвестно, имеется ли второй подозреваемый. Проводятся поиски", — говорится в сообщении офиса шерифа.
По предварительным данным, стрельба произошла в развлекательном комплексе Jacksonville Landing во время соревнований по киберспорту.
#EXCLUSIVE: PHOTOGRAPH'S FROM THE SCENE: Where Mass Shooting Have Been Reportrd In Jacksonville Landing, Florida. pic.twitter.com/geyG00zwIl— ???????? Research And Analysis ???????? (@RAW_RESEARCH) 26 августа 2018 г.
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