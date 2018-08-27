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Во Флориде неизвестный открыл стрельбу по толпе

Погибли не менее четырех человек.

Фото : © РИА Новости / Григорий Дубовицкий27 августа 2018, 01:11

Стрельба произошла в городе Джексонвилл в американском штате Флорида, пишет РИА Новости со ссылкой на твиттер офиса шерифа.

"Стрельба по толпе в Джексонвилл-лэндинг. Держитесь далеко от этого района. Он в настоящее время небезопасен", — говорится в записи.

Новостной портал News4jax сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что в результате происшествия не менее четырех человек погибли, 11 получили ранения.

Офис шерифа позднее рассказал, что речь идет о "многочисленных жертвах".

Подозреваемый погиб на месте преступления. Информации о личности злоумышленника пока нет.

"На данный момент неизвестно, имеется ли второй подозреваемый. Проводятся поиски", — говорится в сообщении офиса шерифа.

​​По предварительным данным, стрельба произошла в развлекательном комплексе Jacksonville Landing во время соревнований по киберспорту.


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