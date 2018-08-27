Рой Джонс анонсировал бой между Шариповой и Куценко
Бой состоится 8 сентября в Санкт-Петербурге.
Фото : Instagram27 августа 2018, 06:00
Чемпионка мира по боксу в двух весовых категориях Фируза Шарипова (8-1-0, 4 КО) проведет свой следующий бой против непобежденной россиянки Юлии Куценко, сообщает zakon.kz.
Бой между девушками анонсировал легендарный боксер Рой Джонс на своей странице в Instagram.
"Всем поклонникам бокса! 8 сентября в Санкт-Петербурге, Россия, между Юлией Куценко и Фирузой Шариповой состоится бой за титул чемпионки мира в легком весе! Шарипова - чемпионка мира в двух весовых категориях, а Куценко – непревзойденный претендент, который имеет шанс расстроить чемпионку! У обоих бойцов агрессивный стиль, и это будет очень интересный поединок для всех поклонников бокса! Приглашаю всех сюда или к телевизору, посмотреть, как две красивые девушки из мира бокса будут драться за чемпионский титул" – написал боксер.
Соперница Шариповой, россиянка Юлия Куценко (7-0-1, 3 КО) имеет титул чемпионки СНГ и Славянских стран по версии WBC. Кроме того, она мастер спорта международного класса и мастер спорта по панкратиону.
Сам Рой Джонс недавно побывал в Астане и провел встречу с боксерами национальной сборной РК.
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