Рой Джонс анонсировал бой между Шариповой и Куценко

Бой состоится 8 сентября в Санкт-Петербурге.

Чемпионка мира по боксу в двух весовых категориях Фируза Шарипова (8-1-0, 4 КО) проведет свой следующий бой против непобежденной россиянки Юлии Куценко, сообщает zakon.kz.

Бой между девушками анонсировал легендарный боксер Рой Джонс на своей странице в Instagram.

"Всем поклонникам бокса! 8 сентября в Санкт-Петербурге, Россия, между Юлией Куценко и Фирузой Шариповой состоится бой за титул чемпионки мира в легком весе! Шарипова - чемпионка мира в двух весовых категориях, а Куценко – непревзойденный претендент, который имеет шанс расстроить чемпионку! У обоих бойцов агрессивный стиль, и это будет очень интересный поединок для всех поклонников бокса! Приглашаю всех сюда или к телевизору, посмотреть, как две красивые девушки из мира бокса будут драться за чемпионский титул" – написал боксер.

Соперница Шариповой, россиянка Юлия Куценко (7-0-1, 3 КО) имеет титул чемпионки СНГ и Славянских стран по версии WBC. Кроме того, она мастер спорта международного класса и мастер спорта по панкратиону.

Сам Рой Джонс недавно побывал в Астане и провел встречу с боксерами национальной сборной РК.

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