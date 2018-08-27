В испанских ананасах нашли почти 70 килограммов кокаина

В каждом ананасе было от 800 граммов до килограмма чистого кокаина

Национальная полиция Испании обнаружила на одном из оптовых складов под Мадридом почти 70 килограмм кокаина, спрятанного внутри ананасов, сообщает РИА Новости.

Наркотики, упакованные внутри вычищенных фруктов, обнаружили на складе MercaMadrid, говорится в сообщении Национальной полиции. Задержаны семь человек – трое в Мадриде и четверо в Барселоне.

В каждом ананасе было от 800 граммов до килограмма чистого кокаина – в общей сложности 67 килограмм. Чтобы их обнаружить, стражам правопорядка пришлось вскрыть всю партию ананасов, доставленных из Коста-Рики через Португалию.

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