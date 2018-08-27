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В испанских ананасах нашли почти 70 килограммов кокаина

В каждом ананасе было от 800 граммов до килограмма чистого кокаина

Фото : KP.UA27 августа 2018, 06:22

Национальная полиция Испании обнаружила на одном из оптовых складов под Мадридом почти 70 килограмм кокаина, спрятанного внутри ананасов, сообщает РИА Новости.

Наркотики, упакованные внутри вычищенных фруктов, обнаружили на складе MercaMadrid, говорится в сообщении Национальной полиции. Задержаны семь человек – трое в Мадриде и четверо в Барселоне.

В каждом ананасе было от 800 граммов до килограмма чистого кокаина – в общей сложности 67 килограмм. Чтобы их обнаружить, стражам правопорядка пришлось вскрыть всю партию ананасов, доставленных из Коста-Рики через Португалию.


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