В Темиртау водитель не впустил девушку в автобус, обругал и едва не избил

После того, как двери автобуса закрылись прямо у самого носа несостоявшейся пассажирки, она принялась снимать водителя на камеру мобильного телефона, сообщает zakon.kz со ссылкой на etemirtau.kz.

Несколько раз пострадавшая требовала, чтобы ее впустили в салон. Но водитель, заметив, что его снимают, выбежал из автобуса и стал выхватывать телефон.

Поведение мужчины возмутило очевидцев. Они считают, что у пострадавшей есть все шансы привлечь обидчика к ответственности. Он не только нарушил права потребителей, но и прилюдно оскорбил человека. Большинство из тех слов, что слышно за кадром, были нецензурными.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!