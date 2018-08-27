Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Азиаде 27 августа

Старты в велотреке, синхронном плавании и художественной гимнастике.

Сегодня, 27 августа, копилка сборной Казахстана может пополниться очередными медалями, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В пляжном волейболе у женщин состоится матч за третье место, у легкоатлетов пройдут два финала, а также в борьбу вступят представители велотрека и синхронного плавания. Более подробно о том, кто именно и когда — читайте ниже.

Старт соревнований указан по времени Астаны.

Вид спорта: Карате. Мужчины, женщины

Кто: Г. Гафурова(68 кг), Е. Айназаров (75 кг), М. Жанбырбай (50 кг)

Начало: В 08.00

Вид спорта: Велотрек. Командный спринт, гонка преследования. Мужчины

Кто: П. Воржев, М. Налетов, С. Пономарев, Б. Рудер, А. Жумакан, С. Миралиев, А. Захаров, Р. Василенков, Н. Панасенко, А. Турар, А. Жумакан А., Р. Гайнеев

Начало: В 12.00

Вид спорта: Легкая атлетика. Квалификация, финалы. Мужчины, женщины

Кто: В. Земс, Д. Ефремов (110 м с/б), А. Боднар (прыжки в высоту), Д. Коблов (400 м с/б), М. Мукашева (800 м)

Начало: В 08.00

Вид спорта. Синхронное плавание. Женские дуэты. Техническая программа

Кто: Е. Немич, А. Немич

Начало: В 09.00.

Вид спорта: Бокс. 1/8 финала. Мужчины

Кто: К. Ералиев (56 кг), А. Аманкул (75 кг), Т. Жусупов (49 кг), Б. Ибрагимов (64 кг)

Начало: В 13.00

Вид спорта: Водное поло. Мужчины

Кто: Казахстан - Сингапур

Начало: В 13.30

Вид спорта. Пляжный волейбол. Матч за третье место. Женщины

Кто: Казахстан - Индонезия

Начало: В 14.00.

Вид спорта: Хоккей на траве. Женщины

Кто: Казахстан - Корея

Начало: В 15.00

Вид спорта: Волейбол. Женщины

Кто: Казахстан - Вьетнам

Начало: В 15.30

Вид спорта: Скалолазание. Эстафета. Мужчины, женщины

Кто: А. Маймуратов, Р. Костюков, Р. Хайбуллин, А. Молчанов, А. Мурат, А. Нигматулин, А. Марленова, М. Аганбаева, А. Жизневская, А. Матевосян, А. Утешева, А. Постоянко, М. Чистова

Начало: В 16.00

Вид спорта: Художественная гимнастика. Многоборье, командные соревнования

Кто: А. Адилханова, А.Тлекенова, Д. Абдирбекова

Начало: В 17.00

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