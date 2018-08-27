Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Погибла женщина в результате ДТП на трассе Алматы-Бишкек

Остальные участники ДТП госпитализированы.

Фото : zakon.kz27 августа 2018, 07:23

Водители Mercedes и Audi никак не могли поделить дорогу, что привело к трагедии, сообщает корреспондент zakon.kz.

Mercedes S-Class двигался в восточном направлении по трассе Алматы-Бишкек в сторону Алматы. Позади него двигался автомобиль Audi 100. По словам водителя Mercedes, в какой-то момент водитель Audi стал ему «фарить» и водитель Mercedes попытался перестроится.

Машины не сумели разойтись на дороге, Audi на высокой скорости ударил Mercedes и два неуправляемых автомобиля закрутило и понесло в сторону обочины.

В результате ДТП, женщина, сидевшая на переднем пассажирском сиденье Audi, погибла на месте от черепно-мозговой травмы. Девушка и двое детей, находившихся на заднем сиденье, госпитализированы, как и оба водителя.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции Алматинской области.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты