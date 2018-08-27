Погибла женщина в результате ДТП на трассе Алматы-Бишкек

Остальные участники ДТП госпитализированы.

Водители Mercedes и Audi никак не могли поделить дорогу, что привело к трагедии, сообщает корреспондент zakon.kz.

Mercedes S-Class двигался в восточном направлении по трассе Алматы-Бишкек в сторону Алматы. Позади него двигался автомобиль Audi 100. По словам водителя Mercedes, в какой-то момент водитель Audi стал ему «фарить» и водитель Mercedes попытался перестроится.

Машины не сумели разойтись на дороге, Audi на высокой скорости ударил Mercedes и два неуправляемых автомобиля закрутило и понесло в сторону обочины.

В результате ДТП, женщина, сидевшая на переднем пассажирском сиденье Audi, погибла на месте от черепно-мозговой травмы. Девушка и двое детей, находившихся на заднем сиденье, госпитализированы, как и оба водителя.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции Алматинской области.

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