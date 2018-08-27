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Геннадий Головкин провел открытую тренировку перед реваншем с "Канело"

До боя осталось меньше месяца.

Фото : Vesti.kz27 августа 2018, 08:01

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) провел открытую тренировку в Лос-Анджелесе перед вторым боем с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Мероприятие с участием обоих бойцов проходит на 22-тысячном стадионе Banc of California, где свои домашние матчи играет футбольный клуб "Лос-Анджелес". Вход для фанатов свободный.


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