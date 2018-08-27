Геннадий Головкин провел открытую тренировку перед реваншем с "Канело"

До боя осталось меньше месяца.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) провел открытую тренировку в Лос-Анджелесе перед вторым боем с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.



Мероприятие с участием обоих бойцов проходит на 22-тысячном стадионе Banc of California, где свои домашние матчи играет футбольный клуб "Лос-Анджелес". Вход для фанатов свободный.

Второй бой Головкин - Альварес пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья. В предстоящем бою казахстанец поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который отобрали у Альвареса, и специальный пояс от WBC.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!