Геннадий Головкин провел открытую тренировку перед реваншем с "Канело"
До боя осталось меньше месяца.
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) провел открытую тренировку в Лос-Анджелесе перед вторым боем с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Мероприятие с участием обоих бойцов проходит на 22-тысячном стадионе Banc of California, где свои домашние матчи играет футбольный клуб "Лос-Анджелес". Вход для фанатов свободный.
#CaneloGGG2 open workout.... #boxing pic.twitter.com/WYmJvHpeME— Miami Hurrikims (@steveucnlive) 26 августа 2018 г.
Watch @GGGBoxing LIVE in the ring now! Click here https://t.co/NZU84d8ZmD #CaneloGGG2 pic.twitter.com/ojKVpevTWw— Golden Boy Boxing (@GoldenBoyBoxing) 26 августа 2018 г.
Watch @GGGBoxing in the ring LIVE! ???????? https://t.co/NZU84d8ZmD #CaneloGGG2 pic.twitter.com/L9sBTSXd5x— Golden Boy Boxing (@GoldenBoyBoxing) 26 августа 2018 г.
Somewhere in there, @GGGBoxing is signing autographs for fans at @LAFC stadium.... pic.twitter.com/CHZqCFDsmi— Lance Pugmire (@latimespugmire) 27 августа 2018 г.
Второй бой Головкин - Альварес пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья. В предстоящем бою казахстанец поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который отобрали у Альвареса, и специальный пояс от WBC.
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