Под занавес летних каникул полицейские Алматы проинспектировали городские пляжи

Инспекторами разъяснены условия соблюдения мер безопасности на водоеме, сообщено о запрете плавать детям без присмотра родителей и заплывать на середину озера.

Фото : пресс–служба ДВД города Алматы

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Подросток и улица» инспекторы ювенальной полиции Ауэзовского района совместно с сотрудниками ДЧС провели рейд у озера «Сайран». В результате выявлено более 20 детей, отдыхавших без сопровождения взрослых, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс– службу ДВД города Алматы. «Инспекторами разъяснены условия соблюдения мер безопасности на водоеме, сообщено о запрете плавать детям без присмотра родителей и заплывать на середину озера. Отдыхающие на озере дети - в основном приезжие из других областей. Также в ходе рейда сотрудниками нашего подразделения раздавались тематичные брошюры, призывающие к осторожности на воде. В то же время следует в очередной раз призвать родителей, не оставлять своих детей без присмотра, и всегда контролировать их досуг», - говорит начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

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