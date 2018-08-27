Uber предложит клиентам пересесть на электросамокаты и велосипеды

Ставка на персональный электрический транспорт закономерна, весной этого года компания Uber приобрела американский сервис проката электрических велосипедов Jump Bikes.

Гендиректор Uber Дара Хосровшахи заявил, что компания меняет стратегию развития и вскоре начнёт предлагать своим клиентам заменить автомобиль поездкой на электросамокате или велосипеде. В час пик и для небольшого расстояния это намного удобнее и быстрее, рассказал он газете The Financial Times, сообщает Life.ru.

Uber прогнозирует, что своей ставкой на велосипеды может временно лишиться части доходов, но в итоге она от этого только выиграет.

— Верх неэффективности — это когда в час пик кусок металла, весящий тонну, везёт одного человека какие-то 10 кварталов. У нас есть возможность влиять на поведение таким образом, что наши пользователи только выиграют. Выиграют и города. В краткосрочной перспективе, возможно, мы не выиграем финансово, но, если мыслить стратегически, на долгую перспективу, то, думаю, это как раз то, что нам нужно, — заявил Хосровшахи.

Нововведение скорректирует заказы по длине автомобильных поездок в сторону увеличения, так что водители Uber будут больше зарабатывать.

Ставка на персональный электрический транспорт закономерна, весной этого года компания Uber приобрела американский сервис проката электрических велосипедов Jump Bikes.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!