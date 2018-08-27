Казахстанец, купивший квартиру за 65 миллионов евро в Париже, решил ее продать

Жене богача из Казахстана разонравилось жить в роскошных апартаментах в двух шагах от Елисейских полей.

Казахстанец, купивший квартиру за 65 миллионов евро в Париже, решил продать апартаменты, сообщает Sputnik со ссылкой на бельгийского риелтора Игнаса Мювиссена.

Миллионер из Казахстана выставил на продажу роскошное жилье в элитном районе французской столицы. За квартиру со SPA-зоной и бронированной комнатой-убежищем владелец просит 125 миллионов евро. Это в два раза дороже стоимости, за которую он ее купил.

Риелтор из Бельгии Игнас Мювиссен рассказал Sputnik, что клиент перепродает шикарное жилье из-за недовольства жены.

"Супруге казахстанца больше не нравится жить в этом доме",- отметил брокер.

При этом квартира на авеню Монтень, со слов риелтора, самый дорогостоящий объект в "золотом треугольнике" Парижа. Мювиссен добавил, что его компания (штаб-квартиры находятся в Москве и Люксембурге) разработала маркетинговую программу, которая будет самой затратной в истории недвижимости.

Риелтор не раскрывает имя покупателя квартиры из Казахстана, ссылаясь на политику конфиденциальности.

В комитете государственных доходов Казахстана выяснили, кто купил квартиру в Париже за 65 миллионов евро. Там заявили, что покупатель не является правительственным человеком. Имени владельца не назвали, сославшись на налоговую тайну.

По данным комитета, квартира записана на компанию, доходы которой позволяют такие дорогие затраты. При покупке дома были взысканы налоги, заверили в КГД.

Просторные апартаменты, купленные богачом из Казахстана, развернулись в сердце Парижа на площади 1200 квадратных метров. Раньше здесь было несколько квартир, однако предыдущий владелец решил их объединить в одну. Внутри имеется пять спален, столько же ванных комнат, SPA-зона, отдельные помещения для персонала и охраны.

В доме недалеко от Елисейских полей с видом на легендарный отель Plaza Athénée, бронированные окна и есть убежище площадью 55 квадратных метров.

В ноябре прошлого года на сайте агентства недвижимости Mansion Global появилась информация, что представитель правительства Казахстана обзавелся в Париже крышей над головой стоимостью 65 миллионов евро или 25 миллиардов тенге.

Риелтор Мювиссен рассказывал, что к нему звонили из "казахстанского ведомства" после публикаций в СМИ.

Всего, по данным КГД, во Франции есть порядка 60 объектов недвижимости, которые находятся на праве собственности граждан Казахстана.

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