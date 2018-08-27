Сильные дожди пройдут в Казахстане

Погода без осадков - на западе и на юге страны.

Над большей частью республики сохранит влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут дожди, на северо-востоке местами сильные, с грозами и порывистым ветром, возможен град. На севере и в центре страны местами ожидается туман. На западе и на юге Казахстана – погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской и Карагандинской областях местами ожидается гроза, ночью и утром местами туман, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Жамбылской и Туркестанской областях- днем усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, днем в Актюбинской области ожидается местами гроза и усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман. В Павлодарской области - днем местами гроза, возможен град, ночью и утром местами туман. В Восточно-Казахстанской области ожидается местами гроза, усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град.

В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Карагандинской, Костанайской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 24°, преимущественно ясно.

Погода в Астане днем 12°, облачно.

Прогноз погоды на 27 августа.

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