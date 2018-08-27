Совет банкира: в чём хранить сбережения

Накопительное страхование отлично подходит тем, кто старается диверсифицировать свой портфель.

Заместитель председателя правления ДБ АО "Сбербанк" по розничному бизнесу Алексей Акимов рассказал, как правильно инвестировать в будущее.

Как сообщалось ранее, в 2018 году компания по страхованию жизни НОМАД LIFE совместно со Сбербанком выпустили уникальный для казахстанского рынка продукт накопительного страхования – "Золото Номадов". Он позволяет казахстанцам не только застраховать жизнь и здоровье своих близких и себя, но также сберечь и приумножить свои долларовые накопления по эффективной ставке до 3,26% годовых при инвестировании на срок от трех до десяти лет. Что немаловажно, ставка эта является гарантированной и не зависит от колебаний цен на валюты, нефть и т.д. Таким образом, рынку был представлен уникальный продукт, который совмещает в себе преимущества полиса страхования жизни и инвестиционного инструмента.

Например, при страховании на срок от 3 до 10 лет на сумму $10 тыс. итоговая страховая сумма (страховая выплата) составит – от $10 705 до $13 761. При этом, страховая выплата осуществляется как в случае окончания срока страхования, так и досрочно, при наступлении страхового случая.

Партнером компании НОМАД LIFE по этому продукту выступил Сбербанк в Казахстане. Заместитель председателя правления ДБ АО "Сбербанк" по розничному бизнесу Алексей Акимов рассказал о партнерстве двух крупных игроков финансового рынка страны и о преимуществах совместного продукта.

Алексей Владимирович, что Сбербанк в Казахстане привело к партнерству с компанией НОМАД LIFE по продукту "Золото Номадов"?

- Здесь две основные причины. Во-первых, на мой взгляд, достойных предложений по размещению валюты в Казахстане почти нет. Процентные ставки по долларовым депозитам крайне низкие – все потому что банкам самим сложно заработать на долларовых пассивах. А "Золото Номадов" позволяет предоставить клиенту хорошую фиксированную процентную ставку на вложенные деньги. Во-вторых, сейчас на рынке сложился дефицит интересных продуктов, остались в основном вклады. Рынок ценных бумаг в Казахстане еще недостаточно развит. В то же время в России, в Европе, да и во всем мире страховые продукты - достаточно большая ниша в сфере инвестирования, и она активно развивается. Поэтому продукт "Золото Номадов" покрывает сразу несколько незакрытых потребностей на финансовом рынке Казахстана. Продукт интересен и нам, поскольку позволяет сделать дополнительные предложения в продуктовой линейке нашим клиентам. И у него, уверен, большие перспективы.

Почему такой интересный продукт накопительного страхования появился на рынке только сейчас?

- Раньше законодательство не позволяло финансовым организациям двигаться в этом направлении, но в этом году были внесены соответствующие поправки и сняты ограничения. Поэтому, на мой взгляд, страховой рынок теперь будет активно двигаться в сторону накопительного страхования. Сейчас же, страховые компании больше работают по ситуационным случаям: обязательное автострахование, страховка для поездки за рубеж, медстрахование. А вот предложений накопительного страхования не было.

Насколько важно вам было ориентироваться на репутацию партнера?

- Очень важно. В Сбербанке в Казахстане я работаю 2,5 года, а до этого работал со страховыми компаниями в России, где они представлены со всего мира. Сравнивая рынок двух стран, объективно видно, что в Казахстане достаточно скудный страховой рынок. Хорошие компании здесь есть, но их мало - в основном они либо нишевые, либо работают при крупном банке. А с НОМАД LIFE мы работаем давно. Компания задействована в нашем кредитном процессе, поэтому, нам не составило труда оценить, как работает НОМАД LIFE, как делает выплаты, насколько качественно предоставляет свои услуги. Для нас это – понятная компания. Поэтому было весьма логично запустить совместный продукт с надежным партнером.

Кроме того, у этой компании хороший рейтинг (рейтинг финансовой стабильности на уровне В- по шкале международного рейтингового агентства A.M.Best) и она входит в список добросовестных поставщиков фонда "Самрук-Казына", что тоже важный показатель.

Важно понимать, что наши клиенты будут ассоциировать продукт "Золото Номадов" в первую очередь со Сбербанком. То есть, перед нашими клиентами в первую очередь отвечать будем мы. Поэтому нам крайне важна репутация партнера.

В Сбербанке в России был опыт по запуску продуктов накопительного страхования. Он был положительным?

- Безусловно. Такие продукты были запущены около пяти лет назад по двум направлениям. Первое - накопительное страхование жизни, при котором, застраховав семью или себя, страхователь копит деньги и получает доход. Второе направление – инвестиционное, при котором уже смешивается страхование и получение рыночной доходности. Продукты эти как рублевые, так и валютные. Они по-прежнему есть на рынке, пользуются спросом. И, по моему опыту, накопительное страхование в долларах более стабильное.

В Казахстане несмотря на низкие ставки по долларовым депозитам и усилия дедолларизировать накопления, 44% вкладов все равно остаются долларовыми. Как вы считаете, часть казахстанцев несмотря ни на что останутся приверженцами доллара?

- Конечно. Да, и у государства, я думаю, нет цели прийти к стопроцентной дедолларизации в стране. Но львиная доля сбережений в портфеле должна быть в национальной валюте - это тоже логично и понятно.

Поэтому "Золото Номадов" подходит для тех, кто предпочитает хранить сбережения в долларах, особенно сейчас, когда тенге слабеет.

- Я бы сказал, что накопительное страхование отлично подходит тем, кто старается диверсифицировать свой портфель. Поэтому пока я бы отнес этот продукт не к массовым, а для людей среднего достатка и для VIP-клиентов. Считаю, чтобы начать страховать жизнь свою и своей семьи, надо достичь определенного уровня развития, дорасти внутренне и финансово.

Впрочем, есть предпосылки, чтобы продукт стал массовым. Во-первых, минимальный взнос для открытия полиса накопительного страхования - $1 тыс. Во-вторых, с конца этого года и начала следующего будут закрываться последние трехлетние долларовые вклады, открытые по ставке 3% годовых. Сейчас ставки по долларовым депозитам в банках не превышают 1%, и люди будут искать альтернативу. Потому, я уверен, клиентская база начнет перетекать в продукт "Золото Номадов".

Как вы выстроили систему продаж с НОМАД LIFE?

- Продут будет предлагаться клиентам в комбинированном варианте. С одной стороны, он может продаваться в чистом виде на стороне партнера. С другой стороны - на нашей стороне.

Строго говоря, компания НОМАД LIFE и без нас продает продукт своим клиентам. А логика нашего участия в том, что мы начинаем работать со своей клиентской базой. Также с нашей стороны мы будем продвигать продукт в смартфонах через приложение "Сбербанк Онлайн", чтобы клиенты могли купить страховку удаленно.

Какой бы совет вы дали нынешним и будущим клиентам?

- Диверсифицировать свой портфель и больше смотреть на различные финансовые инструменты. Хотя их не так много, на рынке, стоит пользоваться как можно большим их количеством. Использование разных инструментов, разных валют и разных сроков – это залог стабильности.

Узнать о программе "Золото Номадов" и оставить заявку можно на сайте www.sberzoloto.kz.

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