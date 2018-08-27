Eurosport восхитился игрой Аршавина

"Кайрат" летел 1:2, но тут вышел Андрей".

Алматинский "Кайрат" одержал волевую победу над "Атырау" в матче 24-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает Vesti.

Встреча команд прошла в Алматы и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Основной вклад в победу "Кайрата" внес Андрей Аршавин, который забил гол и сделал две голевые передачи. Причем россиянин вышел на поле на 59-й минуте при счете 1:2 в пользу "Атырау" и переломил ход игры.

Этот факт не остался не замеченным Eurosport, который отметил, что Аршавин "по-прежнему очень хорош".

"На 71-й минуте Андрей выровнял положение четким ударом в дальний угол. Затем Аршавин ассистировал Эсеоле, хотя легко мог забивать сам. И напоследок Андрей выполнил фирменный черпачок на голову все тому же Эсеоле. Появление 37-летнего россиянина не оставило шансов "Атырау", - пишет Eurosport.

Добавим, что матч с "Атырау" стал для Аршавина 100-м за "Кайрат", цвета которого он защищает с 2016 года. В текущем сезона на чету россиянина девять мячей.

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