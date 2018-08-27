Рядом с пешеходным переходом в Алматы насмерть сбит мужчина
Он перебегал дорогу в неположенном месте.
Фото : 1news.zp.ua27 августа 2018, 09:48
Мужчину насмерть сбили в нескольких метрах от надземного пешеходного перехода в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Наезд на пешехода произошел этой ночью по улице Саина в северном направлении между проспектами Толе би и Райымбека. 55-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте в нескольких метрах от надземного пешеходного перехода.
Водитель автомобиля, сбивший насмерть пешехода, скрылся с места происшествия.
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