Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Рядом с пешеходным переходом в Алматы насмерть сбит мужчина

Он перебегал дорогу в неположенном месте.

Фото : 1news.zp.ua27 августа 2018, 09:48

Мужчину насмерть сбили в нескольких метрах от надземного пешеходного перехода в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наезд на пешехода произошел этой ночью по улице Саина в северном направлении между проспектами Толе би и Райымбека. 55-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте в нескольких метрах от надземного пешеходного перехода.

Водитель автомобиля, сбивший насмерть пешехода, скрылся с места происшествия.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты