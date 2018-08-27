Что думают учителя о подарках к 1 сентября

Цветы – это знак внимания и уважения к школе, считают столичные педагоги.

Банты и бабочки, выглаженные чистые рубашки и охапка красивых цветов – так по традиции сотни первоклашек и их старшие друзья приходят в школу в День знаний по всей стране.

Но с недавнего времени букет для педагога стали приравнивать едва ли не к взятке. Учителя стали просить учеников и их родителей не дарить цветы ни 1 сентября, ни на профессиональный праздник — День учителя.

Какой подарок тогда считается разрешенным для подношения учителям и сколько должен стоить букет, чтобы не вызвать претензий антикоррупционного ведомства? Эти вопросы корреспондент Sputnik задала столичным учителям.

Какой подарок лучший для учителя?

"Я думаю, что нет ограничений в том, чтобы дарить цветы. Но мы всегда говорим, что самый главный подарок для любого учителя – это благодарные родители и успешные ученики. Важно ценить и уважать педагога", — прокомментировал руководитель управления Ануар Жангозин.

Цветы – это знак уважения и внимания, считает учитель математики и физики, замдиректора школы №38 Жадыра Балабекова.

"Я считаю, что в принципе учитель заслуживает букет цветов и коробку конфет. Это не такие дорогие подарки, чтобы их приравнивать к коррупции", — поделилась учительница.

Школьный учитель Гульнур Мирашкызы с улыбкой ответила, что вряд ли примет от учеников конфеты.

"Но цветы – это другое дело. Они дарят хорошее настроение, это знак уважения к школе. Мне, например, нравятся розы", — сказала Гульнур.

Как собрать идеальный букет — советы флориста

Преподаватель технического колледжа Асель Кадирова с мнением коллег не согласилась. Женщина призналась, что чувствует себя неловко, когда получает такой презент от учащихся.

"Они не обязаны дарить ни цветы, ни конфеты, ничего. Внимание можно выразить пожеланием или благодарностью в социальных сетях. Мне кажется, где-то 45% наших учеников понимают это. Принимать экзамены, вручать дипломы – это ведь наша работа", — сказала педагог.

Когда цветы — не взятка?

Глава столичного управления образования добавил, что дарить подарки педагогам стоимостью свыше 2 МРП (4810 тенге, или 13 долларов) не стоит. Слишком дорогое "спасибо" может обернуться штрафом или уголовным наказанием.

Сколько стоит бюджетный букет?

В одной из столичных студий креативной флористики поделились, что с каждым годом наплыв покупателей к 1 сентября уменьшается. А те, кто хочет сделать приятное учителям, выбирают "бюджетные" варианты.

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